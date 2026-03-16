Бессент: США разрешают иранским танкерам проходить через Ормузский пролив

В Администрации президента CША надеятся, что движение в Ормузском проливе восстановится естественным образом, и что этот процесс уже начался.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNBC заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Мы видим все больше нефтяных танкеров, которые проходят через пролив. Иранские суда выходят оттуда, и способствовали этому мы. (...) Мы видим, что некоторые индийские суда выходят оттуда сейчас, и, как нам кажется, китайские тоже. Мы считаем, что иранцы естественным образом откроют свои рынки, и пока нас это устраивает. Мы хотим, чтобы мир был хорошо обеспечен нефтью", - сказал он.

По его словам, танкерный трафик через пролив увеличится до того, как ВМС США и союзные силы начнут сопровождать коммерческие суда.