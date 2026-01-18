Бессент: США останутся в НАТО

Безусловно, мы собираемся оставаться частью НАТО.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC News.

В то же время сообщается, что Бессент не стал напрямую отвечать, что важнее для Вашингтона - присоединение Гренландии или Североатлантический альянс. "Это неправильный выбор. Европейские лидеры придут в себя и поймут, что им необходимо быть под зонтиком безопасности США", - подчеркнул глава Минфина США.