    Бессент: США останутся в НАТО

    Другие страны
    • 18 января, 2026
    • 21:33
    Бессент: США останутся в НАТО

    Безусловно, мы собираемся оставаться частью НАТО.

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу NBC News.

    В то же время сообщается, что Бессент не стал напрямую отвечать, что важнее для Вашингтона - присоединение Гренландии или Североатлантический альянс. "Это неправильный выбор. Европейские лидеры придут в себя и поймут, что им необходимо быть под зонтиком безопасности США", - подчеркнул глава Минфина США.

