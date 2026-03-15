В МИД Азербайджана заявили о неприемлемости стигматизации ислама

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х по случаю Международного дня борьбы с исламофобией.

"В Международный день борьбы с исламофобией мы подтверждаем нашу твердую приверженность уважению, терпимости и мирному межкультурному и межрелигиозному сосуществованию. Исламофобия, дискриминация и ненависть к людям из-за их вероисповедания подрывают сами принципы человеческого достоинства, равенства и взаимопонимания. Подобным предрассудкам нет места в наших обществах", - отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что ислам основан на ценностях мира, сострадания, справедливости и солидарности.

"Искажение образа ислама или его стигматизация неприемлемы. Борьба со всеми формами нетерпимости остается необходимой для построения инклюзивных, мирных и устойчивых сообществ", - говорится в публикации азербайджанского МИД.