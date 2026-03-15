    В МИД Азербайджана заявили о неприемлемости стигматизации ислама

    Внешняя политика
    • 15 марта, 2026
    • 18:23
    В МИД Азербайджана заявили о неприемлемости стигматизации ислама

    Исламофобия, дискриминация и ненависть, направленные против людей из-за их вероисповедания, подрывают самые основные принципы человеческого достоинства, равенства и взаимопонимания.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х по случаю Международного дня борьбы с исламофобией.

    "В Международный день борьбы с исламофобией мы подтверждаем нашу твердую приверженность уважению, терпимости и мирному межкультурному и межрелигиозному сосуществованию. Исламофобия, дискриминация и ненависть к людям из-за их вероисповедания подрывают сами принципы человеческого достоинства, равенства и взаимопонимания. Подобным предрассудкам нет места в наших обществах", - отмечается в сообщении.

    Также подчеркивается, что ислам основан на ценностях мира, сострадания, справедливости и солидарности.

    "Искажение образа ислама или его стигматизация неприемлемы. Борьба со всеми формами нетерпимости остается необходимой для построения инклюзивных, мирных и устойчивых сообществ", - говорится в публикации азербайджанского МИД.

    Azərbaycan XİN: İslamın yanlış təqdim edilməsi və ya damğalanması qəbuledilməzdir
