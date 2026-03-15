    Израиль планирует продолжать операцию против Ирана не менее трех недель

    Военная операция Израиля против Ирана будет продолжаться еще как минимум три недели.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканалу CNN официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин.

    "У нас впереди тысячи целей. Мы готовы, координируясь с нашим союзником США, реализовывать планы, рассчитанные как минимум до иудейского праздника Песах, примерно на три недели, начиная с настоящего момента. И у нас есть более основательные планы, еще на три недели затем", - сказал он.

    По словам Дефрина, действия ЦАХАЛ определяет не график, а выполнение поставленных задач, которые заключаются в "ослаблении иранского режима".

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

