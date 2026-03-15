    Арагчи: Иран готов обороняться столько, сколько потребуется

    Тегеран ни разу не обращался к Вашингтону с просьбой о прекращении огня, исламская республика может обороняться столько, сколько потребуется.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CBS заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

    "Нет, мы ни разу не обращались с просьбой о прекращении огня, равно как и не инициировали переговоры. Мы в состоянии обеспечивать свою защиту столько времени, сколько это будет необходимо", - заявил он.

    Глава иранского МИД также отметил, что Иран не видит каких-либо веских причин вступать в переговоры с США.

    "Мы обладаем достаточной стабильностью и мощью, чтобы защитить свой народ от данного акта агрессии. Мы не усматриваем оснований для ведения переговоров с американской стороной. Ранее мы вступали с ними в диалог в тот момент, когда они совершали нападение на нас, подобная ситуация повторилась и во второй раз. Позитивного опыта взаимодействия с американцами у нас не имеется", - подчеркнул Арагчи.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Əraqçi: İran lazım olduğu qədər özünü müdafiə etməyə hazırdır
