    Канада и Северная Европа договорились наращивать оборонное производство

    Другие страны
    15 марта, 2026
    18:38
    Канада и страны Северной Европы договорились наращивать оборонное производство и углубить сотрудничество в сфере безопасности для противодействия России и США в Арктике.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, это следует из заявления лидеров стран на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осло в воскресенье.

    По словам премьер-министра Канады Марка Карни, Россия остается главной угрозой в регионе даже на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу интереса США к Гренландии.

    Он считает, что усиление внимания НАТО к региону, включая запуск миссии Arctic Sentry, является своевременным и давно назревшим шагом: "Эту работу необходимо развивать дальше, и мы готовы сделать это".

    В совместном заявлении стороны взяли на себя обязательства по более тесной координации в сфере арктической безопасности, включая наращивание потенциала оборонной промышленности и разработку совместимых технологий двойного назначения.

    Карни отметил, что Канада тратила 70% своего военного бюджета на импорт из США - практика, которая ограничивала рост отечественной промышленности. "Мы по-прежнему будем осуществлять значительный объем закупок в Соединенных Штатах, - сказал он, - но мы стремимся закупать гораздо больше в рамках партнерства" и с гораздо более широким кругом стран", - подчеркнул он.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что цель этих своместных усилий состоит не в создании новых институтов, а в реализации того, что Карни называет "переменной геометрией", - углублении сотрудничества в различных областях с различными партнерами, включая Австралию, Японию и Южную Корею.

    Лидеры стран Северной Европы заявили, что сотрудничество с Францией в области усиления ядерного сдерживания для Европы не следует рассматривать как замену ядерному зонтику НАТО.

    Представители этих стран снова выразили решительную поддержку суверенитета Гренландии и Дании.

    Премьер-министр Канады Марк Карни Северная Европа Оборонное производство
