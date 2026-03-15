США хотят участия других стран в охране судоходства в Ормузском проливе

Американская администрация настаивает на том, чтобы другие страны приняли участие в обеспечении безопасности судов, следующих через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу CNN.

"Если говорить о сопровождении [судов], то в 1980-е годы <...>, когда Иран в предыдущий раз предпринимал попытки воспрепятствовать мировым поставкам энергоносителей, вооруженные силы Франции, Великобритании и даже Советского Союза обеспечивали эскорт своих танкеров. И, полагаю, именно к этому президент [США Дональд] Трамп призывает мировое сообщество", - сказал Уолтц.

Он аргументировал такой подход тем, что последствия блокировки судоходства в Ормузском заливе затрагивают весь мир.

"И мы, разумеется, приветствуем, поддерживаем и даже настоятельно требуем их вовлечения ради защиты их собственных экономик. Одновременно с этим вооруженные силы США продолжат наносить удары по иранской армии, по их ракетным катерам и подразделениям, использующим беспилотные летательные аппараты, с тем чтобы пролив оставался открытым для судоходства", - добавил американский постпред.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив открыт для всех, за исключением кораблей США и их союзников.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.