    Американская администрация настаивает на том, чтобы другие страны приняли участие в обеспечении безопасности судов, следующих через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу CNN.

    "Если говорить о сопровождении [судов], то в 1980-е годы <...>, когда Иран в предыдущий раз предпринимал попытки воспрепятствовать мировым поставкам энергоносителей, вооруженные силы Франции, Великобритании и даже Советского Союза обеспечивали эскорт своих танкеров. И, полагаю, именно к этому президент [США Дональд] Трамп призывает мировое сообщество", - сказал Уолтц.

    Он аргументировал такой подход тем, что последствия блокировки судоходства в Ормузском заливе затрагивают весь мир.

    "И мы, разумеется, приветствуем, поддерживаем и даже настоятельно требуем их вовлечения ради защиты их собственных экономик. Одновременно с этим вооруженные силы США продолжат наносить удары по иранской армии, по их ракетным катерам и подразделениям, использующим беспилотные летательные аппараты, с тем чтобы пролив оставался открытым для судоходства", - добавил американский постпред.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив открыт для всех, за исключением кораблей США и их союзников.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    19:17

    В Казахстане завершилось голосование на референдуме по конституции

    В регионе
    19:09

    США хотят участия других стран в охране судоходства в Ормузском проливе

    Другие страны
    18:54

    Израиль планирует продолжать операцию против Ирана не менее трех недель

    Другие страны
    18:48
    Видео

    "Кайзерслаутерн" разгромил "Карлсруэ" в матче II Бундеслиги, Махир Эмрели отметился голом

    Футбол
    18:38

    Канада и Северная Европа договорились наращивать оборонное производство

    Другие страны
    18:23

    В МИД Азербайджана заявили о неприемлемости стигматизации ислама

    Внешняя политика
    18:17

    Число погибших из-за израильских атак на Ливан достигло 850 человек

    Другие страны
    18:11
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы еще 18 человек- ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    18:04

    КСИР ударил ракетами "Саджил" по командным центрам ВВС Израиля

    В регионе
    Лента новостей