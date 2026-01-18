Bessent: ABŞ NATO-da qalacaq

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 18 yanvar, 2026
    • 22:03
    Biz, şübhəsiz ki, NATO-nun bir hissəsi olaraq qalmaq niyyətindəyik.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent NBC News-a verdiyi müsahibədə bildirib.

    Eyni zamanda, bildirilir ki, Bessent Vaşinqton üçün daha vacib olan suala birbaşa cavab verməyib: Qrenlandiyanın ilhaqı, yoxsa NATO: "Bu, səhv seçimdir. Avropa liderləri özlərinə gələcəklər və ABŞ-ın təhlükəsizlik çətiri altında olmalı olduqlarını anlayacaqlar", - deyə ABŞ maliyyə naziri vurğulayıb.

    Бессент: США останутся в НАТО

