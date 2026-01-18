Bessent: ABŞ NATO-da qalacaq
Digər ölkələr
- 18 yanvar, 2026
- 22:03
Biz, şübhəsiz ki, NATO-nun bir hissəsi olaraq qalmaq niyyətindəyik.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent NBC News-a verdiyi müsahibədə bildirib.
Eyni zamanda, bildirilir ki, Bessent Vaşinqton üçün daha vacib olan suala birbaşa cavab verməyib: Qrenlandiyanın ilhaqı, yoxsa NATO: "Bu, səhv seçimdir. Avropa liderləri özlərinə gələcəklər və ABŞ-ın təhlükəsizlik çətiri altında olmalı olduqlarını anlayacaqlar", - deyə ABŞ maliyyə naziri vurğulayıb.
Son xəbərlər
22:03
Bessent: ABŞ NATO-da qalacaqDigər ölkələr
21:44
Qəzzanı idarə edəcək komitənin üzvləri məlum olubDigər
21:33
Bakıda dönərxanada baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİBHadisə
21:09
Kanada 1 milyard dollara "Sülh Şurası"na qoşulmağı nəzərdən keçirirDigər ölkələr
20:37
Foto
Sabirabadda uçan körpü yenidən tikiləcəkİnfrastruktur
20:31
NTD-nin baş məşqçisi: "Sona qədər mübarizə apardıq"Komanda
20:31
Suriyada atəşkəs əldə olunub, hökumət neft yataqlarına nəzarət edəcəkDigər ölkələr
20:25
İrlandiyanın Baş nazirindən ABŞ-yə xəbərdarlıq: Şübhəsiz ki, Aİ cavab verəcəkDigər ölkələr
20:13