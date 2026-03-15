    Швеция и Норвегия готовы сотрудничать с Францией по ядерному сдерживанию

    Швеция и Норвегия не собираются пересматривать свою позицию по вопросу ядерных вооружений, однако выражают готовность к взаимодействию с Францией в сфере ядерного сдерживания на европейском континенте.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом главы правительств двух стран сообщили в воскресенье в ходе совместной пресс-конференции в норвежской столице Осло.

    "В соответствии с политикой Швеции, размещение ядерного оружия на ее территории в мирное время исключено. Швеция не намерена пересматривать данную позицию, так как страна надежно защищена совместным ядерным сдерживанием Североатлантического альянса", - подчеркнул шведский премьер Ульф Кристерссон.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре, в свою очередь, отметил, что Норвегия также открыта для обсуждения возможного стратегического взаимодействия с Францией.

    "Однако Норвегия не станет корректировать собственную политику в ядерной сфере: ядерные вооружения не будут размещены на норвежской территории. Ключевым остается недопущение ослабления коллективного ядерного сдерживания НАТО", - заявил Стёр.

    İsveç və Norveç nüvə çəkindirmə məsələsində Fransa ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdır
