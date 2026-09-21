Бессент: США и Китай договорились вести диалог по вопросам ИИ
- 21 сентября, 2026
- 06:43
США и Китай провели успешные переговоры по вопросам торговли и искусственного интеллекта.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы только что провели очень успешные переговоры с китайцами по вопросам торговли и ИИ", - сказал Бессент журналистам после встречи с представителями КНР в Нью-Йорке.
По его словам, стороны обсудили создание механизма взаимодействия в сфере искусственного интеллекта, который получит название "Диалог США и Китая по ИИ".
Бессент отметил, что Вашингтон предложил создать систему уведомлений между двумя странами о возможных инцидентах и угрозах, связанных с ИИ и способных затронуть вопросы национальной безопасности. Стороны также намерены выработать общее понимание целей и рисков в этой сфере.
Министр добавил, что переговоры продолжили работу, начатую ранее в Пекине в рамках созданного сторонами Совета по торговле.