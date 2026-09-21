Бессент: США и Китай договорились вести диалог по вопросам ИИ

США и Китай провели успешные переговоры по вопросам торговли и искусственного интеллекта.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Мы только что провели очень успешные переговоры с китайцами по вопросам торговли и ИИ", - сказал Бессент журналистам после встречи с представителями КНР в Нью-Йорке.

По его словам, стороны обсудили создание механизма взаимодействия в сфере искусственного интеллекта, который получит название "Диалог США и Китая по ИИ".

Бессент отметил, что Вашингтон предложил создать систему уведомлений между двумя странами о возможных инцидентах и угрозах, связанных с ИИ и способных затронуть вопросы национальной безопасности. Стороны также намерены выработать общее понимание целей и рисков в этой сфере.

Министр добавил, что переговоры продолжили работу, начатую ранее в Пекине в рамках созданного сторонами Совета по торговле.