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    Бессент: США и Китай договорились вести диалог по вопросам ИИ

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 06:43
    Бессент: США и Китай договорились вести диалог по вопросам ИИ

    США и Китай провели успешные переговоры по вопросам торговли и искусственного интеллекта.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    "Мы только что провели очень успешные переговоры с китайцами по вопросам торговли и ИИ", - сказал Бессент журналистам после встречи с представителями КНР в Нью-Йорке.

    По его словам, стороны обсудили создание механизма взаимодействия в сфере искусственного интеллекта, который получит название "Диалог США и Китая по ИИ".

    Бессент отметил, что Вашингтон предложил создать систему уведомлений между двумя странами о возможных инцидентах и угрозах, связанных с ИИ и способных затронуть вопросы национальной безопасности. Стороны также намерены выработать общее понимание целей и рисков в этой сфере.

    Министр добавил, что переговоры продолжили работу, начатую ранее в Пекине в рамках созданного сторонами Совета по торговле.

    Торговые переговоры Искусственный интеллект (ИИ) Соединенные Штаты Америки (США)
    Bessent: ABŞ və Çin süni intellekt məsələləri üzrə dialoq aparmaq barədə razılığa gəlib
    US, China hold successful talks on trade, AI

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