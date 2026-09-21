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    Bessent: ABŞ və Çin süni intellekt məsələləri üzrə dialoq aparmaq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2026
    • 07:18
    Bessent: ABŞ və Çin süni intellekt məsələləri üzrə dialoq aparmaq barədə razılığa gəlib

    ABŞ və Çin ticarət və süni intellekt məsələləri üzrə uğurlu danışıqlar aparıblar.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən məlumatına görə, bunu ABŞ-ın maliyyə naziri Skott Bessent bildirib.

    Onun sözlərinə görə, tərəflər süni intellekt sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət mexanizminin yaradılmasını müzakirə ediblər. Bu mexanizmin "ABŞ və Çin arasında süni intellekt dialoqu" adlandırılması planlaşdırılır.

    Bessent qeyd edib ki, Vaşinqton iki ölkə arasında süni intellektlə bağlı milli təhlükəsizlik məsələlərinə təsir göstərə biləcək mümkün insidentlər və təhdidlər barədə qarşılıqlı məlumatlandırma sisteminin yaradılmasını təklif edib.

    Tərəflər, həmçinin bu sahədə məqsədlər və risklər barədə ortaq anlayış formalaşdırmağı planlaşdırırlar.

    Nazir əlavə edib ki, danışıqlar tərəflərin yaratdığı Ticarət Şurası çərçivəsində daha əvvəl Pekində başlanmış işi davam etdirib.

    Süni intellekt (AI) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Çin Xalq Respublikası
    Бессент: США и Китай договорились вести диалог по вопросам ИИ

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