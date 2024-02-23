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Беспилотники "Хезболлах" нанесли удар по военному штабу на севере Израиля

Беспилотники "Хезболлах" нанесли удар по военному штабу на севере Израиля Беспилотные летательные аппараты ливанского движения "Хезболлах" атаковали штаб израильских войск в городе Кирьят-Шмона, расположенном в 2,5 км от границы с Ливаном.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 14:40
Беспилотники Хезболлах нанесли удар по военному штабу на севере Израиля

Беспилотные летательные аппараты ливанского движения "Хезболлах" атаковали штаб израильских войск в городе Кирьят-Шмона, расположенном в 2,5 км от границы с Ливаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в размещенном в заявлении формирования.

Отмечается, что были применены 2 ударных беспилотника, которые поразили штаб в Кирьят-Шмоне. В заявлении отметили, что операция была проведена в ответ на бомбардировки ливанской территории израильской армией.

Со стороны израильского командования пока не последовало комментариев по поводу атаки БПЛА на военный объект.

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Версия на английском языке Hezbollah says it launched two drones toward Kiryat Shmona, fall reported in nearby town

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