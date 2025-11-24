Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Берлин: Переговоры в Женеве увенчались "убедительным успехом" для Европы

    • 24 ноября, 2025
    • 11:15
    Берлин: Переговоры в Женеве увенчались убедительным успехом для Европы

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что переговоры между США и Украиной в Женеве по внесению изменений в 28-пунктный план прекращения войны с Россией увенчались "убедительным успехом" для Европы.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом Вадефуль сказал радиостанции Deutschlandfunk.

    "Все вопросы, касающиеся Европы, включая те, что касаются НАТО, были удалены из этого плана - это убедительный успех, которого мы достигли вчера", - сказал Вадефуль.

    Глава МИД отметил, что с самого начала европейские партнеры решительно выступали за то, что любое соглашение не должно заключаться без учета интересов Европы и Украины.

    Напомним, что в Женеве 23 ноября состоялись переговоры представителей Украины и США по мирному предложению Соединенных Штатов.

