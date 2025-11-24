Almaniya XİN: Cenevrə danışıqları Avropa uğurlu olub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Digər ölkələr
    • 24 noyabr, 2025
    • 12:10
    ABŞ və Ukrayna arasında Rusiya ilə müharibənin dayandırılması ilə bağlı 28 bənddən ibarət plana dəyişikliklərin edilməsi ilə əlaqədar Cenevrədə aparılan danışıqlar Avropa üçün möhtəşəm uğurla nəticələnib.

    "Report" "Əl-Ərəbiyyə"yə istinadən xəbər verir ki, bunu Almaniyanın xarici işlər naziri Yohann Vadeful "Deutschlandfunk" radiostansiyasına deyib.

    "Avropaya dair bütün məsələlər, eləcə də NATO ilə bağlı məsələlər bu plandan çıxarılıb - bu, dünən əldə etdiyimiz möhtəşəm uğurdur", - Y.Vadeful bildirib.

    Xarici işlər naziri qeyd edib ki, Avropa tərəfdaşları lap əvvəldən hər hansı bir sazişin Avropa və Ukraynanın maraqları nəzərə alınmadan imzalanmamasının qəti tərəfdarı olublar.

    Xatırladaq ki, noyabrın 23-də Cenevrədə Ukrayna və ABŞ nümayəndələri arasında Birləşmiş Ştatların sülh təklifi ilə bağlı danışıqlar aparılıb.

    Берлин: Переговоры в Женеве увенчались "убедительным успехом" для Европы

