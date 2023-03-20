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Бербок обвинила РФ в намерении дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдове

Бербок обвинила РФ в намерении дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдове Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизировать обстановку в Грузии и Молдовы.
Другие страны
20 марта 2023 г. 11:32
Бербок обвинила РФ в намерении дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдове

Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизировать обстановку в Грузии и Молдовы.

Как передает Report, об этом она заявила в интервью испанскому изданию El Pais.

"Это часть стратегии России по дестабилизации обществ, которые идут по европейскому пути", - сказала Бербок, отвечая на вопрос, разделяет ли она опасения, что Грузия и Молдова могут перейти на сторону Москвы.

Она отметила, что из-за ситуации в Украине "попытки России оказать влияние на Молдову и Грузию усиливаются".

"Мы разделяем с ними европейские ценности и поддерживаем их желание решить для себя жить в мире и свободе через перспективу членства в Европе", - добавила она.

В начале марта в Грузии прошли протесты против проекта закона "Об иноагентах", который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. Позднее грузинские власти отозвали этот законопроект.

12 марта в Молдавии прошли стычки оппозиции и полиции. Глава Генерального комиссариата полиции страны Виорел Чернэуцану утверждал, что к этим событиям в стране причастны российские спецслужбы.

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