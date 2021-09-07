Белый дом запросил у Конгресса США $6,4 млрд на расселение афганцев

Бюджетное управление Белого дома США направило в Конгресс "срочный" запрос о выделении десятков миллиардов долларов на помощь при стихийных бедствиях и финансирование переселенцев из Афганистана.

Бюджетное управление Белого дома США направило в Конгресс "срочный" запрос о выделении десятков миллиардов долларов на помощь при стихийных бедствиях и финансирование переселенцев из Афганистана.

Как передает Report, это сообщает газета Washington Post .

"Белый дом просит 14 миллиардов долларов для реагирования на стихийные бедствия, произошедшие до урагана "Ида", а также 6,4 миллиарда долларов на оплату продолжающегося переселения десятков тысяч афганцев, которые были партнерами США во время войны в Афганистане", - говорится в сообщении.

Помимо этого, администрация просит еще 10 миллиардов долларов на устранение ущерба после урагана "Ида".