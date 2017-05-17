Белый дом закрыли на вход и выход из-за проникновения неизвестного

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В США здание Белого дома закрыто на вход и выход после того, как неизвестный перепрыгнул через ограду на севере комплекса.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об инциденте секретная служба США сообщила в своем твиттере.

«Секретная служба отреагировала на индивидуума, который перепрыгнул стойку для велосипедов у северной стены Пенсильвания авеню», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, в настоящее время подозреваемый задержан.

По данным агентства, меры безопасности в Белом доме были усилены в связи с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом отмечается, что Эрдоган покинул Белый дом до инцидента.