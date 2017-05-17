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    Белый дом закрыли на вход и выход из-за проникновения неизвестного

    Об инциденте сообщила секретная служба США

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В США здание Белого дома закрыто на вход и выход после того, как неизвестный перепрыгнул через ограду на севере комплекса.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об инциденте секретная служба США сообщила в своем твиттере.

    «Секретная служба отреагировала на индивидуума, который перепрыгнул стойку для велосипедов у северной стены Пенсильвания авеню», — говорится в сообщении.

    Как подчеркнули в ведомстве, в настоящее время подозреваемый задержан.

    По данным агентства, меры безопасности в Белом доме были усилены в связи с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом отмечается, что Эрдоган покинул Белый дом до инцидента.

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