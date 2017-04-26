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    Белый Дом возмущен решением суда, отменившим новые иммиграционные меры Дональда Трампа

    Это дело является еще одним примером возмутительного превышения полномочий© Report.az

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Белый Дом возмущен решением суда, отменившим новые иммиграционные меры президента США Дональда Трампа. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Белого дома.

    Суд в Сан-Франциско ранее заблокировал решение администрации отказывать в федеральном финансировании так называемым городам-убежищам, власти которых не выдают нелегальных иммигрантов правоохранительным органам. Тот же суд в феврале подтвердил отмену иммиграционного указа Трампа, временно запрещавшего въезд в США гражданам ряда стран.

    "Сегодня принципу верховенства права нанесен очередной удар: никем не избранный судья в одностороннем порядке переписал иммиграционную политику нашей страны", — говорится в заявлении Белого дома. 

    "Это дело является еще одним примером возмутительного превышения полномочий единственным, никем не избранным окружным судьей. Нынешнее решение подрывает веру в нашу юридическую систему", — говорится в заявлении. 

    Белый дом пообещал "использовать все законные способы" для проведения ранее объявленной политики в отношении городов-убежищ.

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