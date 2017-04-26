Белый Дом возмущен решением суда, отменившим новые иммиграционные меры Дональда Трампа

© Report.az

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Белый Дом возмущен решением суда, отменившим новые иммиграционные меры президента США Дональда Трампа. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Белого дома.

Суд в Сан-Франциско ранее заблокировал решение администрации отказывать в федеральном финансировании так называемым городам-убежищам, власти которых не выдают нелегальных иммигрантов правоохранительным органам. Тот же суд в феврале подтвердил отмену иммиграционного указа Трампа, временно запрещавшего въезд в США гражданам ряда стран.

"Сегодня принципу верховенства права нанесен очередной удар: никем не избранный судья в одностороннем порядке переписал иммиграционную политику нашей страны", — говорится в заявлении Белого дома.

"Это дело является еще одним примером возмутительного превышения полномочий единственным, никем не избранным окружным судьей. Нынешнее решение подрывает веру в нашу юридическую систему", — говорится в заявлении.

Белый дом пообещал "использовать все законные способы" для проведения ранее объявленной политики в отношении городов-убежищ.