Белый дом: В графике Трампа не значится встреча с Ким Чен Ыном

Администрация США опубликовала график президента Дональда Трампа на время визита в Южную Корею.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, в графике не значится встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Согласно графику, американский лидер примет участие в пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, а затем посетит демилитаризованную зону (ДМЗ) и находящийся там наблюдательный пункт.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил о желании встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.