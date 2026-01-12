Белый дом: Трамп не исключает применения военной силы в Иране

Президент США Дональд Трамп показал, что не боится использовать военные методы при необходимости, в том числе в Иране.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Я думаю, что президент Трамп хорош в одном: он всегда держит наготове все возможные варианты, и авиаудары - один из многих, многих вариантов, которые он рассматривает", - сказала она.

Однако, по ее словам, "дипломатия всегда является для Трампа первостепенным вариантом". При этом Ливитт добавила, что предоставляемая общественности официальным Тегераном информация радикально отличается от той, которую получает Вашингтонская администрация по своим личным каналам.

"Президент (Трамп - ред.) показал, что он не боится использовать военные методы, когда посчитает это необходимым, и никто не знает этого лучше, чем Иран", - подчеркнула представитель Белого дома.

Тем не менее посол США в Израиле Майк Хакаби заявил сегодня Sky News, что власти двух государств не планируют нападать на Иран в ближайшее время.

"Я не думаю, что прямо сейчас США или Израиль составляют планы по вмешательству (в дела Ирана - ред.). Я не знаю, что может случиться", - отметил Хакаби.