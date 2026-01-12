Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Белый дом: Трамп не исключает применения военной силы в Иране

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 22:55
    Белый дом: Трамп не исключает применения военной силы в Иране

    Президент США Дональд Трамп показал, что не боится использовать военные методы при необходимости, в том числе в Иране.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Я думаю, что президент Трамп хорош в одном: он всегда держит наготове все возможные варианты, и авиаудары - один из многих, многих вариантов, которые он рассматривает", - сказала она.

    Однако, по ее словам, "дипломатия всегда является для Трампа первостепенным вариантом". При этом Ливитт добавила, что предоставляемая общественности официальным Тегераном информация радикально отличается от той, которую получает Вашингтонская администрация по своим личным каналам.

    "Президент (Трамп - ред.) показал, что он не боится использовать военные методы, когда посчитает это необходимым, и никто не знает этого лучше, чем Иран", - подчеркнула представитель Белого дома.

    Тем не менее посол США в Израиле Майк Хакаби заявил сегодня Sky News, что власти двух государств не планируют нападать на Иран в ближайшее время.

    "Я не думаю, что прямо сейчас США или Израиль составляют планы по вмешательству (в дела Ирана - ред.). Я не знаю, что может случиться", - отметил Хакаби.

    США Иран Израиль военная сила
    Ağ Ev: Tramp İranda hərbi güc tətbiqini istisna etmir

    Последние новости

    23:11

    Зеленский: РФ готовит новые массированные атаки на Украину

    Другие страны
    22:55

    Белый дом: Трамп не исключает применения военной силы в Иране

    Другие страны
    22:52

    Али Хаменеи поблагодарил народ Ирана за акции в поддержку правительства

    В регионе
    22:40

    В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    22:29

    Глава МИД Ирана обсудил с британским коллегой нападение на посольство в Лондоне

    Другие страны
    22:26

    Сирия направила подкрепления в Алеппо в ответ на наращивание сил СДС

    Другие страны
    22:14

    Генсек ООН призвал власти Ирана к максимальной сдержанности

    Другие страны
    21:58

    Арагчи: Президент Ирана лично встретился с участниками протестов

    В регионе
    21:51

    Арбелоа заменил Алонсо на посту главного тренера "Реала"

    Футбол
    Лента новостей