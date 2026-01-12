İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Ağ Ev: Tramp İranda hərbi güc tətbiqini istisna etmir

    Digər ölkələr
    • 12 yanvar, 2026
    • 23:01
    Ağ Ev: Tramp İranda hərbi güc tətbiqini istisna etmir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp lazım gəldikdə, o cümlədən İranda hərbi metodlardan istifadə etməkdən çəkinmədiyini göstərib.

    "Report"un "Sky News"a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt jurnalistlərə bildirib.

    "Ola bilsin ki, Prezident Trampın ən güclü tərəfi budur: o, həmişə bütün mümkün variantları hazır saxlayır və hava zərbələri onun nəzərdən keçirdiyi çoxsaylı variantlardan yalnız biridir", – o qeyd edib.

    Livitt, bununla yanaşı vurğulayıb ki, diplomatiya Tramp üçün hər zaman birinci seçimdir. O əlavə edib ki, rəsmi Tehranın ictimaiyyətə təqdim etdiyi informasiya Vaşinqton administrasiyasının özəl kanalları vasitəsilə aldığı məlumatlardan tamamilə fərqlənir.

    Ağ Ev nümayəndəsi deyib ki, Tramp lazım olduğunu düşündüyü anda hərbi metodlardan istifadə etməkdən çəkinmədiyini göstərib və bunu İrandan yaxşı bilən yoxdur.

    Bundan əvvəl ABŞ-nin İsraildəki səfiri Mayk Hakabi "Sky News"a açıqlamasında bildirib ki, hər iki dövlətin rəhbərliyi yaxın vaxtlarda İrana hücum etməyi planlaşdırmır.

    "Düşünmürəm ki, hazırda ABŞ və ya İsrail İrana müdaxilə planları hazırlayır", – Hakabi qeyd edib.

    Kerolayn Livitt ABŞ Donald Tramp İsrail hücum İran
    Белый дом: Трамп не исключает применения военной силы в Иране

    Son xəbərlər

    23:50

    ABŞ Venesueladan icazəsiz çıxan bütün tankerləri ələ keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:38

    Ağ Ev: İran ABŞ nümayəndələri ilə əlaqə saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:38

    Makron İranda etirazçılara qarşı zorakılığı pisləyib

    Digər ölkələr
    23:24

    Zelenski: Rusiya Ukraynaya yeni kütləvi hücumlara hazırlaşır

    Digər ölkələr
    23:13

    Azərbaycan "Avroviziya 2026"nın ikinci yarımfinalında çıxış edəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    23:10

    Rza Pəhləvi Trampa müraciət edib

    Region
    23:01

    Ağ Ev: Tramp İranda hərbi güc tətbiqini istisna etmir

    Digər ölkələr
    22:54
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qaraqaya camaatı tarixi Vətənə qayıtmağa hazırdır

    Daxili siyasət
    22:43

    Suriya SDQ-nin genişlənməsinə cavab olaraq Hələbə əlavə qüvvələr göndərib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti