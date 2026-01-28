Azərbaycan Yüksək Liqası: "Ordu" "Neftçi"yə, "Azərreyl" isə "Murov Az Terminal"a qalib gəlib
Komanda
- 28 yanvar, 2026
- 20:34
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XI tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk gündə iki oyun təşkil olunub.
"Ordu" komandası "Neftçi"yə 3:1 (25:20, 20:25, 25:23, 25:22) hesabı ilə qalib gəlib. "Azərreyl" isə"Murov Az Terminal"ı 3:0 (25:21, 25:15, 27:25) hesabı ilə üstələyib.
Hər iki qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçirilib.
Qeyd edək ki, XI tura yanvarın 29-da yekun vurulacaq.
