Белый дом: США прекратили действие некоторых пошлин после решения ВС

США отменили действие некоторых таможенных пошлин после соответствующего решения Верховного суда.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

Из документа следует, что действие пошлин, введенных под предлогом закона о чрезвычайном положении, прекращается. В частности, речь идет о пошлинах, введенных США в апреле 2025 года на продукцию из 185 стран и территорий. Кроме того, прекращается действие пошлин, введенных в отношении Китая, Мексики и Канады под предлогом борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, а также против стран, закупавших нефть или газ у Венесуэлы. Кроме того, прекращено действие указа, согласно которому США в августе 2025 года ввели в отношении Индии дополнительные пошлины в размере 25% в связи с приобретением ею российской нефти. Действие этих пошлин было прекращено 7 февраля. Также прекращено действие указов, согласно которым США могли ввести пошлины в отношении государств, поставляющих нефть на Кубу, а также стран, импортирующих товары или услуги из Ирана.

Соответствующие указы "более не должны действовать", а взимание пошлин, предусмотренных ими, "должно быть прекращено как можно скорее", отмечается в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне решения Верховного суда страны против применения механизма импортных пошлин заявил о подписании указа, предусматривающего введение 10-процентных пошлин на импорт из всех стран. Они вступят в силу 24 февраля и будут действовать на протяжении 150 дней.