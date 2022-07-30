Белый дом прокомментировал возможность разговора Путина и Байдена

Белый дом отреагировал на сообщения о телефонном разговоре между президентом США Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала возможность переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

"Что касается разговора или планов на разговор, то звонок президента Байдена президенту Путину в настоящий момент не планируется", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности контактов президентов после разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Жан-Пьер заявила, что приоритетом для США является возвращение в свою страну Бритни Гринера и Паула Велана, находящихся в заключении в России.