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Белый дом прокомментировал возможность разговора Путина и Байдена

Белый дом прокомментировал возможность разговора Путина и Байдена Белый дом отреагировал на сообщения о телефонном разговоре между президентом США Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным.
Другие страны
30 июля 2022 г. 01:49
Белый дом прокомментировал возможность разговора Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала возможность переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

"Что касается разговора или планов на разговор, то звонок президента Байдена президенту Путину в настоящий момент не планируется", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности контактов президентов после разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Жан-Пьер заявила, что приоритетом для США является возвращение в свою страну Бритни Гринера и Паула Велана, находящихся в заключении в России.

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