    • 25 марта, 2026
    • 22:05
    Белый дом: Переговоры США с Ираном продолжаются в продуктивном ключе

    Переговоры США с Ираном продолжаются и идут плодотворно.

    Как передает Report, с таким утверждением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

    "Они (переговоры - ред.) продолжаются. Как сообщил в понедельник президент (США Дональд Трамп - ред.), они идут продуктивно", - добавила Ливитт.

    Она также отметила, что Трамп предпочитает мир с Ираном, но готов продолжать боевые действия.

    "Президент всегда предпочитает мир, нет никакой необходимости в дальнейшей гибели людей и разрушениях. Но если Иран не признает нынешние реалии, если они не поймут, что терпят и продолжают терпеть военное поражение, президент Трамп добьется того, чтобы по ним ударили сильнее, чем когда-либо били до этого", - подчеркнула пресс-секретарь.

    Белый дом Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Кэролайн Ливитт Дональд Трамп
