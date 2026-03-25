Белый дом: Переговоры США с Ираном продолжаются в продуктивном ключе

Переговоры США с Ираном продолжаются и идут плодотворно.

Как передает Report, с таким утверждением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Они (переговоры - ред.) продолжаются. Как сообщил в понедельник президент (США Дональд Трамп - ред.), они идут продуктивно", - добавила Ливитт.

Она также отметила, что Трамп предпочитает мир с Ираном, но готов продолжать боевые действия.

"Президент всегда предпочитает мир, нет никакой необходимости в дальнейшей гибели людей и разрушениях. Но если Иран не признает нынешние реалии, если они не поймут, что терпят и продолжают терпеть военное поражение, президент Трамп добьется того, чтобы по ним ударили сильнее, чем когда-либо били до этого", - подчеркнула пресс-секретарь.