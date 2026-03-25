ABŞ İranı hədələyib
Digər ölkələr
- 25 mart, 2026
- 22:46
ABŞ-nin İranla danışıqları davam edir və məhsuldardır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt bəyan edib.
"Onlar (danışıqlar - Qeyd) davam edir. Prezident (ABŞ Donald Tramp - Qeyd) bazar ertəsi günü bildirdiyi kimi, onlar məhsuldar şəkildə davam edir", - deyə Livitt əlavə edib.
O, həmçinin qeyd edib ki, Tramp İranla sülhə üstünlük verir, lakin hərbi əməliyyatları davam etdirməyə hazırdır:
"Prezident həmişə sülhə üstünlük verir; daha çox insan itkisinə və dağıntıya ehtiyac yoxdur. Lakin İran mövcud reallığı qəbul etməsə, əziyyət çəkdiklərini və hərbi məğlubiyyətə uğramağa davam etdiklərini başa düşməsə, Prezident Tramp əvvəlkindən daha çox zərbə alacaqlarını təmin edəcək".
