İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Region
    27 aprel, 2026
    12:34
    Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycan tezliklə sərhədin delimitasiyasını davam etdirəcək

    Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyası prosesi yaxın vaxtlarda davam edəcək.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu günədək sərhədin 12 kilometr uzunluğunda olan hissəsi artıq demarkasiya edilib və orada Ermənistan sərhədçiləri xidmət aparır.

    O əlavə edib ki, delimitasiya və demarkasiya işləri yaxın vaxtlarda davam etdiriləcək və "münasib müddətdə başa çatacaq".

    Nikol Paşinyan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Пашинян: Армения и Азербайджан вскоре продолжат делимитацию границы
    Armenia, Azerbaijan to continue border delimitation soon

    Son xəbərlər

    13:06

    Göygöldə 62 yaşlı qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    13:05

    Andrey Babiş: Azərbaycan Çex Respublikası üçün strateji tərəfdaşdır

    Xarici siyasət
    13:03

    Pəncərə silən 41 yaşlı qadın 6-cı mərtəbədən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    13:01

    İlham Əliyev: Çexiyaya qonşu olan ölkələrə Azərbaycan təbii qaz ixrac edir

    Xarici siyasət
    12:58

    Deputat: "Lizinq əməliyyatları üzrə vergi təşviqlərinə ehtiyac var"

    Maliyyə
    12:58

    Prezident: Azərbaycan və Çexiya energetika sektorunda çox etibarlı tərəfdaşlardır

    Xarici siyasət
    12:57

    Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə çox fəal siyasi dialoqumuz var

    Daxili siyasət
    12:57
    Foto

    İlham Əliyev və Andrey Babiş mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

    Xarici siyasət
    12:47

    Azərbaycan minifutbol yığması Monteneqroya yollanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti