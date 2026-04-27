    Пашинян: Армения и Азербайджан вскоре продолжат делимитацию границы

    Процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном продолжится в ближайшее время.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По его словам, на сегодняшний день уже демаркирован участок границы протяженностью 12 километров, где службу несут пограничники Армении.

    Он добавил, что работы по делимитации и демаркации будут продолжены в ближайшее время и "завершатся в разумные сроки".

    Никол Пашинян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Делимитация границы Армения
    Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycan tezliklə sərhədin delimitasiyasını davam etdirəcək
    Armenia, Azerbaijan to continue border delimitation soon

