Пашинян: Армения и Азербайджан вскоре продолжат делимитацию границы

Процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном продолжится в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, на сегодняшний день уже демаркирован участок границы протяженностью 12 километров, где службу несут пограничники Армении.

Он добавил, что работы по делимитации и демаркации будут продолжены в ближайшее время и "завершатся в разумные сроки".