Пашинян: Армения и Азербайджан вскоре продолжат делимитацию границы
В регионе
- 27 апреля, 2026
- 12:32
Процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном продолжится в ближайшее время.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, на сегодняшний день уже демаркирован участок границы протяженностью 12 километров, где службу несут пограничники Армении.
Он добавил, что работы по делимитации и демаркации будут продолжены в ближайшее время и "завершатся в разумные сроки".
Последние новости
