    Белый дом опубликовал текст декларации о прекращении огня в Газе

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 02:06
    Белый дом опубликовал текст декларации о прекращении огня в Газе

    Соединенные Штаты, Турция, Катар и Египет приветствовали заключение мирных договоренностей по сектору Газа и обязались работать сообща для их сохранения.

    Как передает Report, об этом говорится в тексте совместной декларации упомянутых стран, опубликованной на сайте Белого дома.

    "Мы приветствуем прогресс по достижению всеобъемлющих и устойчивых договоренностей по миру в секторе Газа, а также дружественные и взаимовыгодные отношениям Израиля со своими соседями по региону. Мы обязуемся коллективно работать над осуществлением и сохранением этого наследия, создавая институциональные основы, на которых будущие поколения смогут процветать в мире", - указывается в документе.

    В декларации также отмечается стремление к толерантности и равным возможностям для всех в регионе с тем, чтобы Ближний Восток был местом, "где каждый может реализовать свои стремления в обстановке мира, безопасности и экономического процветания вне зависимости от расы, религии или этнического происхождения".

    "Мы придерживаемся всеобъемлющего видения мира, безопасности и всеобщего процветания в регионе, основанного на принципах взаимоуважения и общей судьбы", - говорится в документе.

    Стороны также подчеркнули важность урегулирования дальнейших разногласий на Ближнем Востоке дипломатическим путем.

    "Мы привержены разрешению будущих споров путем дипломатического взаимодействия и переговоров, а не за счет применения силы или затяжных конфликтов. Мы признаем, что Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, застопорившихся переговоров или частичного, неполного или избирательного применения достигнутых договоренностей", - говорится в тексте декларации.

    Напомним, что 13 октября в Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве.

    США Турция Катар Египет мирный план по Газе

