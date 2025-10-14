ABŞ, Türkiyə, Misir və Qətər Yaxın Şərqlə bağlı ortaq məxrəcə gəliblər
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2025
- 02:35
ABŞ, Türkiyə, Qətər və Misir hesab edir ki, Yaxın Şərqdə gələcək mübahisələr yalnız diplomatik yollarla həll edilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə onların oktyabrın 13-də Ağ Evin saytında dərc olunmuş birgə bəyannaməsinin mətnində deyilir.
"Buradan belə nəticə çıxır ki, imzalayan dövlətlər gələcək mübahisələri gücdən istifadə və ya uzun sürən münaqişə yolu ilə deyil, diplomatik əlaqə və danışıqlar yolu ilə həll etməyə sadiqdirlər. Biz qəbul edirik ki, Yaxın Şərq uzun sürən müharibələr, dalana dirənmiş danışıqlar və ya əldə edilmiş razılaşmaların qismən, natamam və ya seçmə icrası kimi sonsuz dövrəsinə tab gətirə bilməz", - bəyanatda deyilir.
Son xəbərlər
03:04
Al Arabiya: "HƏMAS" hərəkatın tərksilah edilməsi məsələsini şişirdilmiş hesab edirDigər ölkələr
02:35
ABŞ, Türkiyə, Misir və Qətər Yaxın Şərqlə bağlı ortaq məxrəcə gəliblərDigər ölkələr
02:11
Makron Madaqaskar prezidentinin Fransa təyyarəsi ilə təxliyəsini təsdiqləməyibDigər ölkələr
02:03
Ukrayna millisinin baş məşqçisi: "Azərbaycanı məğlub etmək bizə asan başa gəlmədi"Futbol
02:00
"Windows 10" işlətmək artıq təhlükəlidirİKT
01:55
Mahir Emreli: "Mənə qarşı olunan bəzi hərəkətlər Almaniyanın futbol mentalitetinə yaraşmır"Futbol
01:37
Ayxan Abbasov: "Hazırkı Azərbaycan millisinin yaxşı potensialı var"Futbol
01:20
Orban: Avropalıların Trampdan nümunə götürməyinin vaxtıdırXarici siyasət
00:48