İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    ABŞ, Türkiyə, Misir və Qətər Yaxın Şərqlə bağlı ortaq məxrəcə gəliblər

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 02:35
    ABŞ, Türkiyə, Misir və Qətər Yaxın Şərqlə bağlı ortaq məxrəcə gəliblər

    ABŞ, Türkiyə, Qətər və Misir hesab edir ki, Yaxın Şərqdə gələcək mübahisələr yalnız diplomatik yollarla həll edilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə onların oktyabrın 13-də Ağ Evin saytında dərc olunmuş birgə bəyannaməsinin mətnində deyilir.

    "Buradan belə nəticə çıxır ki, imzalayan dövlətlər gələcək mübahisələri gücdən istifadə və ya uzun sürən münaqişə yolu ilə deyil, diplomatik əlaqə və danışıqlar yolu ilə həll etməyə sadiqdirlər. Biz qəbul edirik ki, Yaxın Şərq uzun sürən müharibələr, dalana dirənmiş danışıqlar və ya əldə edilmiş razılaşmaların qismən, natamam və ya seçmə icrası kimi sonsuz dövrəsinə tab gətirə bilməz", - bəyanatda deyilir.

    Yaxın Şərq Türkiyə
    Белый дом опубликовал текст декларации о прекращении огня в Газе

    Son xəbərlər

    03:04

    Al Arabiya: "HƏMAS" hərəkatın tərksilah edilməsi məsələsini şişirdilmiş hesab edir

    Digər ölkələr
    02:35

    ABŞ, Türkiyə, Misir və Qətər Yaxın Şərqlə bağlı ortaq məxrəcə gəliblər

    Digər ölkələr
    02:11

    Makron Madaqaskar prezidentinin Fransa təyyarəsi ilə təxliyəsini təsdiqləməyib

    Digər ölkələr
    02:03

    Ukrayna millisinin baş məşqçisi: "Azərbaycanı məğlub etmək bizə asan başa gəlmədi"

    Futbol
    02:00

    "Windows 10" işlətmək artıq təhlükəlidir

    İKT
    01:55

    Mahir Emreli: "Mənə qarşı olunan bəzi hərəkətlər Almaniyanın futbol mentalitetinə yaraşmır"

    Futbol
    01:37

    Ayxan Abbasov: "Hazırkı Azərbaycan millisinin yaxşı potensialı var"

    Futbol
    01:20

    Orban: Avropalıların Trampdan nümunə götürməyinin vaxtıdır

    Xarici siyasət
    00:48

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti oyunlar keçirilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti