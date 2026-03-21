Белый дом: Операция США против Ирана может продлиться 4-6 недель

Военная операция США против Ирана, по оценкам американской администрации, может занять от четырех до шести недель.

Как сообщает Report со ссылкой на Axios, об этом 20 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, президент США Дональд Трамп и Пентагон изначально исходили из того, что для выполнения поставленных задач потребуется примерно 4-6 недель.

"Завтра завершится третья неделя", - отметила Ливитт.

Она также подчеркнула, что недавнее заявление Трампа о возможном скором завершении операции не следует воспринимать как сигнал о ее немедленном сворачивании.

В то же время, по информации портала, часть советников главы Белого дома по-прежнему допускает возможность проведения наземной операции на территории Ирана.

Ранее Дональд Трамп в своей публикации в Truth Social заявил, что США рассматривают вариант сокращения военной активности на Ближнем Востоке в контексте Ирана. При этом он отметил, что американские вооруженные силы близки к достижению поставленных целей.