    Белый дом: Операция США против Ирана может продлиться 4-6 недель

    • 21 марта, 2026
    Белый дом: Операция США против Ирана может продлиться 4-6 недель

    Военная операция США против Ирана, по оценкам американской администрации, может занять от четырех до шести недель.

    Как сообщает Report со ссылкой на Axios, об этом 20 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    По ее словам, президент США Дональд Трамп и Пентагон изначально исходили из того, что для выполнения поставленных задач потребуется примерно 4-6 недель.

    "Завтра завершится третья неделя", - отметила Ливитт.

    Она также подчеркнула, что недавнее заявление Трампа о возможном скором завершении операции не следует воспринимать как сигнал о ее немедленном сворачивании.

    В то же время, по информации портала, часть советников главы Белого дома по-прежнему допускает возможность проведения наземной операции на территории Ирана.

    Ранее Дональд Трамп в своей публикации в Truth Social заявил, что США рассматривают вариант сокращения военной активности на Ближнем Востоке в контексте Ирана. При этом он отметил, что американские вооруженные силы близки к достижению поставленных целей.

    Ağ Ev: İrana qarşı hərbi əməliyyat 4-6 həftə davam edə bilər
    08:43

    Гутерриш: ООН активно сотрудничает с Советом мира

    08:27

    Куба отказала США в ввозе дизтоплива для нужд посольства

    08:08

    Белый дом: Операция США против Ирана может продлиться 4-6 недель

    07:48

    У берегов Сицилии произошло землетрясение магнитудой 5,2

    07:15

    Иран выпустил ракеты в направлении базы на острове Диего-Гарсия

    07:07

    Израильские военные наносят удары по целям "Хезболлах" в Бейруте

    06:56

    Иран ответил на предложение Минфина США по выводу нефти из-под санкций

    06:48

    Северная территория Австралии готовится к воздействию тропического циклона Нарелле

    06:38

    Арагчи: Иран готов разрешить японским судам проходить через Ормузский пролив

