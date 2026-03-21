İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ağ Ev: İrana qarşı hərbi əməliyyat 4-6 həftə davam edə bilər

    Digər ölkələr
    • 21 mart, 2026
    • 08:09
    Ağ Ev xatırladıb ki, Vaşinqtonun hesablamalarına görə, ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatı 4-6 həftə davam edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Axios, Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livittin müvafiq açıqlamasını 20 martda dərc edib.

    "Prezident və Pentaqon təyin olunmuş tapşırıqları yerinə yetirmək üçün təxminən dörd-altı həftə vaxt lazım olacağını gözləyirdilər. Sabah üçüncü həftənin sonudur", - deyə Livitt qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Prezident Donald Trampın əməliyyatın tezliklə başa çata biləcəyi barədə açıqlaması onun tezliklə baş verəcəyi anlamına gəlmir.

    Eyni zamanda, portalın qeyd etdiyi kimi, "Trampın bəzi müşavirləri hələ də İran ərazisində quru əməliyyatı keçirmək ehtimalına meyllidirlər".

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Ağ Ev Donald Tramp
    Белый дом: Операция США против Ирана может продлиться 4-6 недель

    Son xəbərlər

    08:09

    Ağ Ev: İrana qarşı hərbi əməliyyat 4-6 həftə davam edə bilər

    Digər ölkələr
    07:42

    İrandan amerikalı nazirə cavab: Neft daşıyan heç bir tankerimiz yoxdur

    Region
    07:15

    İran Yaponiya gəmilərinə güzəşt etmək edə bilər

    Digər
    06:43

    İrandakı vəziyyət aviaşirkətləri çökdürüb

    Biznes
    06:11

    ABŞ İran neftini özünə qarşı istifadə edəcək, sanksiyanı bir aylıq ləğv edir

    Digər ölkələr
    05:50

    Çin rəqəmsal yuan şəbəkəsini genişləndirir

    Digər ölkələr
    05:25

    Cənubi Koreyada zavodda baş verən yanğında 10 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:13

    "NBC News": Tramp ABŞ qoşunlarının İrana məhdud şəkildə yerləşdirilməsi məsələsini nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    04:46
    Foto

    Azərbaycan səfirliyində minaların qalıqlarından hazırlanan kürəklə ağ qızılgül əkilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti