Белый дом: Обама полагает, что поставки оружия в Украину приведут к росту насилия

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама продолжает придерживаться мнения, что кризис на Украине необходимо разрешить за столом переговоров, а поставки вооружения приведут к росту насилия. Об этом на брифинге для журналистов во вторник заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эрик Шульц.

"Первое и главное - президент считает, что эту ситуацию нужно разрешить дипломатически. По ряду различных причин. Увеличение количества оружия и летальная помощь лишь усилят кровопролитие в регионе", - сказал Шульц.

Шульц не стал комментировать заявления посла ФРГ в Вашингтоне Петера Виттиха, по словам которого решение воздержаться от поставок американских вооружений на Украину было принято президентом Бараком Обамой по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Шульц лишь напомнил, что глава Белого дома уже несколько раз озвучивал эту позицию. "Правда в том, что у нас нет для вас новостей с тех пор, как президент говорил об этом в присутствии большинства из вас, находясь в одной комнате с канцлером Меркель", - сказал он.

В феврале на пресс-конференции по итогам встречи в Белом доме Обама и Меркель поочередно заявили, что поддерживают дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. При этом президент США подтвердил, что "еще не принял" решения по поводу поставок оружия Киеву, хотя и не исключает его в принципе и может рассмотреть такую возможность, "если дипломатия успеха не принесет", передает Report со ссылкой на ТАСС.