    Белый дом: Индия сократила закупки нефти у РФ по запросу Трампа

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 23:42
    Белый дом: Индия сократила закупки нефти у РФ по запросу Трампа

    Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

    "Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента (сократила закупки нефти из РФ - ред.). Глава государства также призывает европейские страны, наших союзников, прекратить закупки российской нефти", - сказала она.

    Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что индийские НПЗ готовы резко сократить импорт российской нефти в соответствии с новыми санкциями США в отношении двух ведущих российских производителей.

