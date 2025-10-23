Белый дом: Индия сократила закупки нефти у РФ по запросу Трампа

Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

"Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента (сократила закупки нефти из РФ - ред.). Глава государства также призывает европейские страны, наших союзников, прекратить закупки российской нефти", - сказала она.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что индийские НПЗ готовы резко сократить импорт российской нефти в соответствии с новыми санкциями США в отношении двух ведущих российских производителей.