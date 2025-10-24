İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Hindistan Trampın tələbi ilə Rusiyadan neft idxalını azaldıb

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 00:26
    Hindistan Trampın tələbi ilə Rusiyadan neft idxalını azaldıb

    Hindistan ABŞ Prezidenti Donald Trampın tələbi ilə Rusiya neftinin idxalını azaldıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə cümə axşamı Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt brifinq zamanı bildirib.

    "Biz bilirik ki, Hindistan Prezidentin (Rusiyadan neft alışını azaltmaq - red.) xahişi ilə eyni şeyi edib. Prezident həmçinin Avropa ölkələrini, müttəfiqlərimizi Rusiya neftini almağı dayandırmağa çağırır", - o deyib.

    Daha əvvəl "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən xəbər verib ki, Hindistanın neft emalı zavodları ABŞ-nin Rusiyanın iki aparıcı istehsalçısına qarşı yeni sanksiyalarına uyğun olaraq həmin ölkə neftinin idxalını kəskin azaltmağa hazırdır.

    Hindistan Rusiya nefti Donald Tramp
    Белый дом: Индия сократила закупки нефти у РФ по запросу Трампа

    Son xəbərlər

    01:03

    UEFA Konfrans Liqası: Türkiyə və İtaliya klublarından böyük hesablı qələbə

    Futbol
    01:02

    UEFA Avropa Liqası: "Roma" öz meydanında uduzub, "Lion" qalib gəlib

    Futbol
    00:26

    Hindistan Trampın tələbi ilə Rusiyadan neft idxalını azaldıb

    Digər ölkələr
    23:53

    Ağ Ev: Şatdaun hava limanlarının fəaliyyətində ciddi fasilələrə səbəb ola bilər

    Digər ölkələr
    23:37

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri dünya çempionatında üçüncü olublar

    Fərdi
    23:26

    Amerikalı senator: TRIPP layihəsi yeni bir ticarət yolu yaradacaq

    Xarici siyasət
    23:03

    "Gəncə"nin baş məşqçisi: "Komandamız sıxıntılı zamandan keçir"

    Komanda
    22:53

    Mirzoyan Fransa Senatının sədri ilə Cənubi Qafqazdakı prosesləri müzakirə edib

    Region
    22:46

    "Fənərbağça" UEFA Avropa Liqasında Almaniya klubuna qalib gəlib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti