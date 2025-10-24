Hindistan Trampın tələbi ilə Rusiyadan neft idxalını azaldıb
Digər ölkələr
- 24 oktyabr, 2025
- 00:26
Hindistan ABŞ Prezidenti Donald Trampın tələbi ilə Rusiya neftinin idxalını azaldıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə cümə axşamı Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt brifinq zamanı bildirib.
"Biz bilirik ki, Hindistan Prezidentin (Rusiyadan neft alışını azaltmaq - red.) xahişi ilə eyni şeyi edib. Prezident həmçinin Avropa ölkələrini, müttəfiqlərimizi Rusiya neftini almağı dayandırmağa çağırır", - o deyib.
Daha əvvəl "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən xəbər verib ki, Hindistanın neft emalı zavodları ABŞ-nin Rusiyanın iki aparıcı istehsalçısına qarşı yeni sanksiyalarına uyğun olaraq həmin ölkə neftinin idxalını kəskin azaltmağa hazırdır.
