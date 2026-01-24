Белый дом: Европа медленно убивает сама себя

Критика европейских стран, прозвучавшая из уст американского лидера Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, была связана с тем, что Европа медленно убивает сама себя.

Как передает Report, об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в интервью телеканалу Fox News.

"Критика в адрес Европы, прозвучавшая во время его выступления в Давосе, стала одним из наиболее важных заявлений, когда-либо сделанных американскими президентами об этом континенте. Европа медленно убивает себя, поскольку душит свою энергетику мерами регулирования и становится зависимой от нефункционирующей зеленой энергетики и других стран. Европа убивает себя безответственной миграционной политикой. Европа убивает себя, поскольку годами не инвестирует в собственные вооруженные силы и использует Соединенные Штаты, чтобы они субсидировали европейскую оборону", - сказал он.