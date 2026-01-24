Белый дом: Европа медленно убивает сама себя

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 08:28
    Критика европейских стран, прозвучавшая из уст американского лидера Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, была связана с тем, что Европа медленно убивает сама себя.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в интервью телеканалу Fox News.

    "Критика в адрес Европы, прозвучавшая во время его выступления в Давосе, стала одним из наиболее важных заявлений, когда-либо сделанных американскими президентами об этом континенте. Европа медленно убивает себя, поскольку душит свою энергетику мерами регулирования и становится зависимой от нефункционирующей зеленой энергетики и других стран. Европа убивает себя безответственной миграционной политикой. Европа убивает себя, поскольку годами не инвестирует в собственные вооруженные силы и использует Соединенные Штаты, чтобы они субсидировали европейскую оборону", - сказал он.

    Белый дом Европа США
