    Vaşinqton: Avropa tədricən özünü öldürür

    Digər ölkələr
    24 yanvar, 2026
    08:53
    Vaşinqton: Avropa tədricən özünü öldürür

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda Avropa ölkələrini tənqid etməsi, Avropanın yavaş-yavaş özünü öldürdüyü fikrinə əsaslanırdı.

    "Report"un məlumatına görə, Ağ Evin Aparat rəhbərinin müavini Stiven Miller bunu "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Davosdakı çıxışı zamanı Avropaya qarşı səsləndirdiyi tənqid, Amerika Prezidentinin qitə ilə bağlı verdiyi ən vacib açıqlamalardan biri idi. Avropa yavaş-yavaş özünü öldürür, çünki enerji sektorunu qaydalarla boğur və işləməyən yaşıl enerjidən, digər ölkələrdən asılı vəziyyətə düşür.

    Avropa məsuliyyətsiz miqrasiya siyasəti ilə özünü öldürür. Avropa illərdir öz silahlı qüvvələrinə investisiya qoymadığı və ABŞ-dən Avropanın müdafiəsini subsidiyalaşdırmaq üçün istifadə etdiyi üçün özünü öldürür", - o bildirib.

