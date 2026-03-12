Pakistanda iftar süfrəsi təşkil olunub
Region
- 12 mart, 2026
- 19:00
Pakistanda iftar süfrəsi təşkil olunub.
"Report" xəbər verir ki, İslamabad şəhərindəki iftar süfrəsi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin (AIDA) dəstəyi və Azərbaycanın Pakistandakı Səfirliyinin təşkilatçılığı ilə açılıb.
Belə ki, İslamabadda fəaliyyət göstərən "Jamia Qasmia" mədrəsəsində təhsil alan şagirdlər və onların ailələri üçün iftar süfrəsi təşkil olunub.
Ramazan ayı münasibətilə şagirdlər və onların ailələri ilə görüş keçirilib, ərzaq paketləri təqdim olunub.
Pakistanda iftar süfrəsi təşkil olunub
