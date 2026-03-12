İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Pakistanda iftar süfrəsi təşkil olunub

    Region
    • 12 mart, 2026
    • 19:00
    Pakistanda iftar süfrəsi təşkil olunub

    Pakistanda iftar süfrəsi təşkil olunub.

    "Report" xəbər verir ki, İslamabad şəhərindəki iftar süfrəsi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin (AIDA) dəstəyi və Azərbaycanın Pakistandakı Səfirliyinin təşkilatçılığı ilə açılıb.

    Belə ki, İslamabadda fəaliyyət göstərən "Jamia Qasmia" mədrəsəsində təhsil alan şagirdlər və onların ailələri üçün iftar süfrəsi təşkil olunub.

    Ramazan ayı münasibətilə şagirdlər və onların ailələri ilə görüş keçirilib, ərzaq paketləri təqdim olunub.

    Pakistanda iftar süfrəsi təşkil olunub
    Pakistanda iftar süfrəsi təşkil olunub
    Pakistanda iftar süfrəsi təşkil olunub

    Son xəbərlər

    19:00
    Foto

    Pakistanda iftar süfrəsi təşkil olunub

    Region
    18:55

    Zelenski: Kiyev və Buxarest iki yeni elektrik ötürmə xətti inşa edəcək

    Digər ölkələr
    18:50

    XIII Qlobal Bakı Forumunun birinci günü yekunlaşıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:49
    Foto

    XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində BMT-nin 80 illik fəaliyyəti müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    18:44

    SEPAH "Gerçək vəd 4" əməliyyatında dörd növ raketdən istifadə edib

    Region
    18:34

    Srdcan Kerim: Səmərəliliyi artırmaq üçün BMT strukturları uzlaşdırılmış şəkildə işləməlidir

    Xarici siyasət
    18:33

    "Real"ın üç futbolçusu Çempionlar Liqasında "Mançester Siti" ilə cavab oyununu buraxa bilər

    Futbol
    18:25

    Rumıniya və Ukrayna dronların birgə istehsalı haqqında saziş imzalayıb

    Digər ölkələr
    18:15

    Almaniya XİN başçısı: İranın ərazi bütövlüyü qorunmalıdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti