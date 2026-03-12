İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura yekun vurulub

    Komanda
    • 12 mart, 2026
    • 19:09
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura yekun vurulub

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, son olaraq daha iki qarşılaşma baş tutub.

    Əvvəlcə "Abşeron" "Gənclər"i 3:0 (25:19, 25:20, 25:17), ardınca isə "Turan" "Azərreyl" kollektivini 3:0 (25:14, 25:22, 25:18) hesabı ilə üstələyib.

    Hər iki matç Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunub.

    Qeyd edək ki, ötən gün "DH Volley" UNEC-i (3:0), "Milli Aviasiya Akademiyası" "Gəncə"ni (3:2) məğlub edib.

    Azərbaycan Yüksək Liqası Qadın voleybolçular Abşeron VK Turan VK

