Белый дом: бесполетная зона между Сирией и Турцией не улучшит ситуации

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Вашингтоне считают, что введение беспилотной зоны на границе Сирии и Турции не отвечает интересам урегулирования ситуации.

"Мы неоднократно говорили о том, что мы открыты к обсуждениям различных вариантов с турецкой стороной и мы ценим их мнение, но по этому вопросу (введение бесполетной зоны), мы не считаем, что ее введение в этот момент будет служить интересам разрешения ситуации в Сирии", — сказал представитель Белого дома Джош Эрнест.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне ценят "тесные рабочие отношения" с Турцией. "Переговоры продолжаются", — добавил Эрнест.

Анкара настаивает на введении беспилотной зоны над границей с Сирией, о необходимости чего заявил 26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. США многократно выступали против этой инициативы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

ИГ провозгласила "халифат" на захваченных территориях Сирии и Ирака летом этого года. ИГ набрала наибольшую силу во время действий на территории Сирии, где воевала против правительственных сил и приобрела репутацию одной из самых жестоких. В результате действий боевиков погибли несколько тысяч мирных жителей, сотни тысяч стали беженцами и еще несколько тысяч человек находятся в заложниках.