Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Белоусов: НАТО активизировал разведывательную деятельность у границ РФ и Беларуси

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 16:29
    Белоусов: НАТО активизировал разведывательную деятельность у границ РФ и Беларуси

    НАТО поддерживает значительное военное присутствие на восточном фланге блока, активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ России и Беларуси.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран.

    "Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран", - сказал он

    По его словам, общая численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге учениях составила около 60 тыс. военнослужащих.

    Он также отметил, что Россия и Беларусь продолжат взаимодействие в оборонной сфере, сегодня будет утверждена программа стратегического военного партнерства двух стран на 2026-2030 годы.

    НАТО Россия Беларусь разведывательная деятельность Андрей Белоусов
    Belousov: NATO Rusiya və Belarus sərhədlərində kəşfiyyat fəaliyyətini aktivləşdirib

    Последние новости

    17:13

    Блокирование Грецией участия Турции в SAFE только вредит интересам ЕС

    Другие страны
    17:10

    Общая стоимость платных услуг в Азербайджане выросла более чем на 9%

    Бизнес
    17:08

    Изменен состав некоторых окружных избирательных комиссий

    Внутренняя политика
    17:06

    В ближайшие два дня в ряде районов ожидается дождь и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    16:49

    Кобахидзе: Грузия укрепляет стратегическую позицию на Среднем коридоре

    Инфраструктура
    16:45

    В Грузии в I чтении утвержден законопроект, ограничивающий политдеятельность определенных лиц

    В регионе
    16:43

    Германия в ближайшие годы потратит 10 млрд евро на беспилотники

    Другие страны
    16:33

    Пакистанские военные нанесли точечные удары по позициям талибов в Афганистане

    Другие страны
    16:29

    Белоусов: НАТО активизировал разведывательную деятельность у границ РФ и Беларуси

    Другие страны
    Лента новостей