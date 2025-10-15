Белоусов: НАТО активизировал разведывательную деятельность у границ РФ и Беларуси

НАТО поддерживает значительное военное присутствие на восточном фланге блока, активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ России и Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран.

"Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран", - сказал он

По его словам, общая численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге учениях составила около 60 тыс. военнослужащих.

Он также отметил, что Россия и Беларусь продолжат взаимодействие в оборонной сфере, сегодня будет утверждена программа стратегического военного партнерства двух стран на 2026-2030 годы.