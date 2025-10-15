İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Belousov: NATO Rusiya və Belarus sərhədlərində kəşfiyyat fəaliyyətini aktivləşdirib

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2025
    • 17:06
    Belousov: NATO Rusiya və Belarus sərhədlərində kəşfiyyat fəaliyyətini aktivləşdirib

    NATO blokun şərq cinahında əhəmiyyətli hərbi iştirakını saxlayır, Rusiya və Belarus sərhədlərində kəşfiyyat fəaliyyətini aktivləşdirib.

    "Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya müdafiə naziri Andrey Belousov iki ölkənin müdafiə nazirliklərinin birgə kollegiya iclasında bildirib.

    "Alyans blokun şərq cinahında əhəmiyyətli hərbi iştirakını saxlayır. NATO ölkələrimizin sərhədlərində təlim-döyüş və kəşfiyyat fəaliyyətini aktivləşdirib", - o qeyd edib.

    A.Belousovun sözlərinə görə, şərq cinahında keçirilmiş təlimlərdə iştirak edən Şimali Atlantika bloku qüvvələrinin ümumi sayı təxminən 60 min hərbçi təşkil edib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Rusiya və Belarus müdafiə sahəsində qarşılıqlı fəaliyyəti davam etdirəcək, bu gün iki ölkənin 2026-2030-cu illər üçün strateji hərbi tərəfdaşlıq proqramı təsdiqlənəcək.

    Rusiya Belarus NATO
    Белоусов: НАТО активизировал разведывательную деятельность у границ РФ и Беларуси

    Son xəbərlər

    17:26

    Son üç ayda Avropada icazəsiz yaşayan 822 nəfər Gürcüstana qaytarılıb

    Region
    17:26

    NUFA3 iştirakçılarına Şuşada tanıtım turu təşkil olunub

    İnfrastruktur
    17:24

    Pakistan və "Taliban" 48 saatlıq atəşkəs barədə razılaşıblar - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:24

    "AZİREX-2025" birgə axtarış-xilasetmə təlimi çərçivəsində İran gəmiləri Azərbaycana gəlib

    Hərbi
    17:24
    Foto

    Sahibə Qafarova TÜRKPA-nın yeni Baş katibini qəbul edib

    Milli Məclis
    17:22

    Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıb

    İnfrastruktur
    17:21

    Xankəndidə QHT-lərin Əməkdaşlıq Forumunun keçiriləcəyi tarix məlum olub

    Daxili siyasət
    17:20

    Son üç ildə 160 minə yaxın əcnəbiyə tibbi xidmət göstərilib

    Sağlamlıq
    17:19
    Foto

    Naxçıvan iqtisadiyyatının artım prioritetləri müzakirə edilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti