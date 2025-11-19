Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Бельгия вновь столкнется с трехдневным транспортным хаосом с 24 ноября

    19 ноября, 2025
    Транспортники Бельгии готовятся к трехдневной забастовке с 24 по 26 ноября, которая частично или полностью коснется всех видов транспорта, к ним примкнут и работники других сфер общественных услуг.

    Как сообщает европейское бюро Report, уже известно, что многие поезда по внутренним и международным рейсам, городской и авиатранспорт прекратят свою работу полностью или частично в разные дни в период объявленной забастовки.

    Главный аэропорт Брюсселя "Завентем" отменит все вылетающие пассажирские рейсы 26 ноября. Его оператор объявил, что общенациональная забастовка в частном секторе нарушит работу служб безопасности и наземного обслуживания. Справится с обслуживанием всех рейсов в этот день будет невозможно, и это может создать проблемы с обеспечением безопасности, и привести к чрезмерным очередям, сказано в заявлении.

    "Завентем" будет принимать рейсы, но и они могут отменяться, в зависимости от ситуации.

    Профсоюзные акции запланированы по всей стране на 24, 25 и 26 ноября. Забастовка в понедельник 24 ноября охватит железную дорогу, пассажиров уже просят отслеживать новости на сайте Бельгийских железных дорог и в мобильном приложении. Она будет самой продолжительной, начнется после полуночи 23 ноября и завершится только через 72 часа.

    25 ноября к бастующим примкнет вся сфера общественных услуг, другие виды транспорта, школы и больницы, муниципалитеты, административные службы.

    Частный сектор проведет всеобщую забастовку в среду 26 ноября.

    Эта акция профсоюзов, которая, как ожидается, приведет к серьезным сбоям в сфере услуг, станет самой масштабной в ответ на планируемые новым федеральным правительством меры жесткой экономии, что предполагает сокращение соцзащиты. Профсоюзы призывают к альтернативам, например, налоговой реформе, включающей налоги на крупные состояния, на цифровую деятельность технологических гигантов, пересмотр госсубсидий компаниям.

    Акция достигнет пика 26 ноября с национальной межпрофессиональной забастовкой, затрагивающей все секторы, от частного до государственного, с последующей демонстрацией, запланированной в Брюсселе.

    В прошлом месяце профсоюзы уже провели забастовку, призвав работников транспортного сектора частично прекратить работу и пройтись маршем от Северного железнодорожного вокзала до Южного, чтобы продемонстрировать правительству свое несогласие с его политикой. К ним частично примкнули школы и больницы. В ходе забастовки в Брюсселе также имели место стычки с полицией, поджоги и вандализм.

