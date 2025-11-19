İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Belçika noyabrın 24-dən etibarən yenidən üçgünlük nəqliyyat xaosu ilə üzləşəcək

    Digər ölkələr
    • 19 noyabr, 2025
    • 20:16
    Belçika noyabrın 24-dən etibarən yenidən üçgünlük nəqliyyat xaosu ilə üzləşəcək

    Belçika nəqliyyat işçiləri 24–26 noyabr tarixlərində üçgünlük tətilə hazırlaşırlar.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, tətilin nəqliyyatın bütün növlərinə qismən və ya tam təsir edəcəyi, həmçinin digər ictimai xidmət sahələrinin işçilərinin də onlara qoşulacağı gözlənilir.

    Məlum olub ki, daxili və beynəlxalq qatar reyslərinin, şəhər nəqliyyatının və aviasiya daşımalarının bir çoxu tətil günlərində tam və ya qismən dayandırılacaq.

    Brüsselin əsas hava limanı "Zaventem" 26 noyabrda bütün uçuşları ləğv edəcək. Operatorun açıqlamasında bildirilib ki, özəl sektorda ümummilli tətil təhlükəsizlik və yerüstü xidmətlərin fəaliyyətini pozacaq. Həmin gün bütün reyslərin icrasını təmin etmək mümkün olmayacaq, bu isə təhlükəsizlik problemlərinə və həddindən artıq növbələrin yaranmasına səbəb ola bilər. "Zaventem" uçuşları qəbul edəcək, lakin vəziyyətdən asılı olaraq onların da ləğv olunması mümkündür.

    Bütün ölkə üzrə həmkarlar ittifaqı aksiyaları 24, 25 və 26 noyabrda keçiriləcək. 24 noyabr bazar ertəsi günü dəmir yolu işçiləri tətilə qoşulacaq. Sərnişinlərdən Belçika Dəmir Yollarının saytında və mobil tətbiqində xəbərləri izləmələri xahiş olunur. Bu tətil ən uzunmüddətli olacaq, 23 noyabr gecə yarısından başlayaraq 72 saat davam edəcək.

    25 noyabrda bütün ictimai xidmət sahəsi, digər nəqliyyat növləri, məktəblər, xəstəxanalar, bələdiyyələr və inzibati qurumlar tətilə qoşulacaq. 26 noyabrda isə özəl sektor ümummilli tətil keçirəcək.

    Həmkarlar ittifaqlarının bu aksiyası xidmət sahəsində ciddi pozuntulara səbəb olacaq və yeni federal hökumətin planlaşdırdığı sərt qənaət tədbirlərinə – sosial müdafiənin azaldılmasına – cavab olaraq indiyədək ən genişmiqyaslı etiraz olacaq. Həmkarlar ittifaqları alternativlər irəli sürürlər: iri sərvətlərə vergi, texnologiya nəhənglərinin rəqəmsal fəaliyyətinə vergi, şirkətlərə dövlət subsidiyalarının yenidən nəzərdən keçirilməsi.

    Ötən ay həmkarlar ittifaqları artıq bir tətil keçirərək nəqliyyat işçilərini fəaliyyətlərini qismən dayandırmağa və Şimal Dəmir Yolu Vağzalından Cənub Vağzalına yürüş etməyə çağırmışdılar. Məktəblər və xəstəxanalar da qismən bu tətilə qoşulmuşdu. Brüsseldə keçirilən həmin aksiyada polis ilə toqquşmalar, yanğınlar və vandalizm qeydə alınmışdı.

    Belçika Tətil nəqliyyat
    Бельгия вновь столкнется с трехдневным транспортным хаосом с 24 ноября

    Son xəbərlər

    21:20

    İslamiadanın qalibi olan Azərbaycan güləşçisi: "Finalda qələbə qazanamaq çox sevindiricidir"

    Fərdi
    21:12

    KİV: ABŞ Ukraynanın öz ərazilərindən imtina etməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    21:11
    Foto

    AFFA rəsmisi UEFA-nın iclasında iştirak edib

    Futbol
    21:09

    ADB Azərbaycanda universal səhiyyə əhatəsini dəstəkləməyi planlaşdırır

    Maliyyə
    21:02
    Foto

    Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi İslamiadada qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Komanda
    20:56

    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ enerji sahəsində 30 milyard dollarlıq sazişlər imzalayacaq

    Digər ölkələr
    20:53

    FIBA Avropa Kuboku: "Abşeron Lions" "Neftçi"yə qalib gəlib

    Komanda
    20:50

    Artem Nekrasov Ukraynanın energetika naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edəcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Bir qrup Füzuli sakini Qurbanqulu Berdiməhəmmədova təşəkkür məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti