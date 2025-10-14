Забастовка транспортников в Брюсселе переросла в беспорядки

Мирно начавшаяся утром в Брюсселе по призыву профсоюзов общенациональная забастовка транспортников к середине дня переросла в беспорядки.

Как сообщает европейское бюро Report, в разных районах города произошли столкновения с полицией и акты вандализма. После полудня обстановка накалилась настолько, что специальные подразделения полиции применили водометы и слезоточивый газ.

Пострадала штаб-квартира партии фламандских социалистов Vooruit - протестующие разбили окна, облили здание краской и оставили надписи со словами "Стыдитесь" (Shame on you). У входа был оставлен венок с плакатом против пенсионной реформы. Партия входит в федеральную коалицию "Аризона" и поддержала реформу, вызвавшую массовое недовольство.

Вандалы также атаковали вход в отель Hilton у Центрального вокзала. Витрины расположенного напротив магазина Carrefour были оклеены наклейками со словом "Геноцид", предположительно сторонниками Палестины.

В разных частях Брюсселя участники акции перекрывали движение, складывая общественные скутеры в виде баррикад, поджигали мусорные баки и запускали петарды. Полиция задержала 20 человек, ведется расследование фактов вандализма и поджогов.

К вечеру ситуация начала стабилизироваться. Возле баров и кафе можно было наблюдать толпы протестующих в куртках профсоюзных цветов - красных, синих и зеленых.

По данным полиции, в забастовке и марше участвовало около 80 тысяч человек, тогда как профсоюзы заявляют о 140 тысячах. К акции также присоединились учителя из Фландрии.