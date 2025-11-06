Бельгия создаст к 1 января центр по обеспечению воздушной безопасности
Другие страны
- 06 ноября, 2025
- 17:22
Бельгия создаст к 1 января 2026 года национальный центр по обеспечению воздушной безопасности.
Как передает Report, об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен по итогам заседания нацсовета безопасности, созванного в связи с полетами неопознанных БПЛА над военными базами.
"Совет безопасности изучил последние инциденты с дронами. Принято четкое решение - к 1 января 2026 года начнет работать Национальный центр воздушной безопасности. Он обеспечит оптимальное наблюдение и защиту воздушного пространства Бельгии", - сказал министр.
Ранее сообщалось о том, что Минобороны страны внесло в правительство проект по борьбе с дронами на €500 млн.
Последние новости
18:07
Фото
Замглавы МИД Азербайджана принял участие в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКОВнешняя политика
18:02
Нацобсерватория по вопросам рынка труда и соцзащиты увеличила расходы на 22%Финансы
17:54
Британский ученый умер от передозировки морковным сокомДругие страны
17:50
Скончался заслуженный артист Вахид АлиевИскусство
17:44
Хикмет Гаджиев провел переговоры с Джоном АлдердайсомВнешняя политика
17:43
Фото
Анар Алекперов поделился публикацией о завершении съемок фильма "44"Kультурная политика
17:37
Фото
В Баку состоялся творческий фестиваль ZəfərFest-5Наука и образование
17:26
ЕС анонсировал изменения в правилах выдачи шенгенских визДругие страны
17:22