Бельгия создаст к 1 января центр по обеспечению воздушной безопасности

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 17:22
    Бельгия создаст к 1 января 2026 года национальный центр по обеспечению воздушной безопасности.

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен по итогам заседания нацсовета безопасности, созванного в связи с полетами неопознанных БПЛА над военными базами.

    "Совет безопасности изучил последние инциденты с дронами. Принято четкое решение - к 1 января 2026 года начнет работать Национальный центр воздушной безопасности. Он обеспечит оптимальное наблюдение и защиту воздушного пространства Бельгии", - сказал министр.

    Ранее сообщалось о том, что Минобороны страны внесло в правительство проект по борьбе с дронами на €500 млн.

