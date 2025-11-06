Бельгия создаст к 1 января центр по обеспечению воздушной безопасности

Бельгия создаст к 1 января 2026 года национальный центр по обеспечению воздушной безопасности.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен по итогам заседания нацсовета безопасности, созванного в связи с полетами неопознанных БПЛА над военными базами.

"Совет безопасности изучил последние инциденты с дронами. Принято четкое решение - к 1 января 2026 года начнет работать Национальный центр воздушной безопасности. Он обеспечит оптимальное наблюдение и защиту воздушного пространства Бельгии", - сказал министр.

Ранее сообщалось о том, что Минобороны страны внесло в правительство проект по борьбе с дронами на €500 млн.