İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Belçika yanvarın 1-ə qədər Hava Təhlükəsizliyi Mərkəzi yaradacaq

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 18:45
    Belçika yanvarın 1-ə qədər Hava Təhlükəsizliyi Mərkəzi yaradacaq

    Belçika 2026-cı il yanvarın 1-ə qədər Milli Hava Təhlükəsizliyi Mərkəzi yaradacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Belçikanın müdafiə naziri Teo Franken hərbi bazalar üzərində naməlum PUA-ların uçuşu ilə əlaqədar Milli Təhlükəsizlik Şurasının çağırılan iclasından sonra bildirib.

    "Təhlükəsizlik Şurası dronlarla bağlı son insidentləri araşdırdı. Aydın qərar qəbul edildi - 1 yanvar 2026-cı ilə qədər Milli Hava Təhlükəsizliyi Mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq. Mərkəz Belçika hava məkanının optimal müşahidəsini və müdafiəsini təmin edəcək", - nazir qeyd edib.

    Bundan əvvəl ölkənin Müdafiə Nazirliyinin 500 milyon avro məbləğində dronlarla mübarizə layihəsini hökumətə təqdim etdiyi barədə məlumat verilmişdi.

    Belçika Dron
    Бельгия создаст к 1 января центр по обеспечению воздушной безопасности

    Son xəbərlər

    19:32

    Ağ Ev Venesuelaya zərbə endirmək üçün hüquqi əsas görmür

    Digər ölkələr
    19:32

    Azərbaycan pərakəndə satış sektorunda ilk: OBA marketlər şəbəkəsi startap ekosisteminə dəstək proqramına start verib

    Biznes
    19:24

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan boksçusu bürünc medalı özü üçün təmin edib

    Fərdi
    19:21

    ABŞ Çin idxalına qarşı cavab tariflərinin tətbiqini bir il müddətinə təxirə salıb

    Digər ölkələr
    19:20

    Daxili Qoşunların Hərbi İnstitutunda "Zəfər tarixi" elmi-nəzəri konfransı keçirilib

    Daxili siyasət
    19:16

    Çexiya Prezidenti Fiala hökumətinin istefasını qəbul edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:11

    Astana və Vaşinqton kritik minerallar üzrə əməkdaşlıq haqqında razılığa gəliblər

    Region
    19:07
    Foto

    Minskdə Azərbaycanın Zəfər Gününün beşinci ildönümü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    19:04

    Qazaxıstan və ABŞ strateji tərəfdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti