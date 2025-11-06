Belçika yanvarın 1-ə qədər Hava Təhlükəsizliyi Mərkəzi yaradacaq
Digər ölkələr
- 06 noyabr, 2025
- 18:45
Belçika 2026-cı il yanvarın 1-ə qədər Milli Hava Təhlükəsizliyi Mərkəzi yaradacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Belçikanın müdafiə naziri Teo Franken hərbi bazalar üzərində naməlum PUA-ların uçuşu ilə əlaqədar Milli Təhlükəsizlik Şurasının çağırılan iclasından sonra bildirib.
"Təhlükəsizlik Şurası dronlarla bağlı son insidentləri araşdırdı. Aydın qərar qəbul edildi - 1 yanvar 2026-cı ilə qədər Milli Hava Təhlükəsizliyi Mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq. Mərkəz Belçika hava məkanının optimal müşahidəsini və müdafiəsini təmin edəcək", - nazir qeyd edib.
Bundan əvvəl ölkənin Müdafiə Nazirliyinin 500 milyon avro məbləğində dronlarla mübarizə layihəsini hökumətə təqdim etdiyi barədə məlumat verilmişdi.
