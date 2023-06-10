Бельгия передаст Украине экстренную гумпомощь

Власти Бельгии передадут Украине экстренную гуманитарную помощь на общую сумму €3,45 млн для ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Власти Бельгии передадут Украине экстренную гуманитарную помощь на общую сумму €3,45 млн для ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства МИД королевства.

"Чтобы прийти на помощь населению пострадавших районов, Бельгия предоставит экстренную гуманитарную помощь", - сообщили в министерстве.

В частности, будут переданы предметы первой необходимости на €350 тыс.: палатки, матрасы, спальные мешки, канистры, гигиенические наборы. €1,6 млн будет выделено на закупки лекарств и базового медицинского оборудования, еще €1,5 млн - на поставки электрогенераторов.

Все эти средства будут направляться по разным каналам, в том числе в рамках помощи по линии ЕС и НАТО.