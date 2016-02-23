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    Башар Асад заявил о присоединении к режиму прекращения огня

    Стороны вооруженного конфликта до дневных часов 26 февраля должны объявить о присоединении к режиму прекращения огня

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Глава сирийского режима Башар Асад принял соглашение о режиме прекращения огня.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил сам Башар Асад. 

    Отметим, что США и Россия пришли к соглашению о начале режиме прекращения огня в Сирии с 27 февраля. Стороны вооруженного конфликта до дневных часов 26 февраля должны объявить о присоединении к режиму прекращения огня. Ожидается ответ от всех группировок о присоединении к режиму, кроме группировок ИГИЛ и Ан-Нусра. 

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