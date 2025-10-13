БАПОР: В сектор Газа доставлено продовольствие для 1 млн человек

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) доставило в сектор Газа продовольствие для 1 млн человек.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном на ее странице в X.

"За первые дни действия соглашения о прекращении огня БАПОР ввезло достаточно продовольствия, чтобы прокормить миллион человек - половину населения анклава. У нас есть запасы, а также средства и персонал, чтобы доставить их", - сообщается в публикации.

Также в БАПОР отметили, что агентство, опираясь на 75-летний опыт работы в секторе Газа, "располагает знаниями, сетью и планами для эффективного распределения помощи по всему региону". "Нам просто нужен зеленый свет от израильских властей", - подчеркнули в агентстве.