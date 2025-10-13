Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    БАПОР: В сектор Газа доставлено продовольствие для 1 млн человек

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 06:09
    БАПОР: В сектор Газа доставлено продовольствие для 1 млн человек

    Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) доставило в сектор Газа продовольствие для 1 млн человек.

    Как передает Report, об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном на ее странице в X.

    "За первые дни действия соглашения о прекращении огня БАПОР ввезло достаточно продовольствия, чтобы прокормить миллион человек - половину населения анклава. У нас есть запасы, а также средства и персонал, чтобы доставить их", - сообщается в публикации.

    Также в БАПОР отметили, что агентство, опираясь на 75-летний опыт работы в секторе Газа, "располагает знаниями, сетью и планами для эффективного распределения помощи по всему региону". "Нам просто нужен зеленый свет от израильских властей", - подчеркнули в агентстве.

    БАПОР сектор Газа гуманитарная помощь
    Qəzzaya 1 milyon insan üçün ərzaq çatdırılıb

    Последние новости

    06:51

    Трамп уверен, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сохранится

    Другие страны
    06:09

    БАПОР: В сектор Газа доставлено продовольствие для 1 млн человек

    Другие страны
    05:45

    В Удине усилят меры безопасности на матче Италия – Израиль в отборе ЧМ-2026

    Футбол
    05:08

    СМИ: При крушении самолета в Техасе погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    04:49

    ВВС Израиля ударили по окрестностям Дамаска

    Другие страны
    04:16

    Трамп пригрозил Путину последствиями, если конфликт с Украиной не будет урегулирован

    Другие страны
    03:56

    НАТО начинает учения "Стойкий полдень" с участием 71 самолета

    Другие страны
    03:20

    ЮНИСЕФ: При обстреле повстанцами суданского Эль-Фашера погибли 17 детей

    Другие страны
    02:44

    Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном

    Другие страны
    Лента новостей