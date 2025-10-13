БАПОР: В сектор Газа доставлено продовольствие для 1 млн человек
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 06:09
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) доставило в сектор Газа продовольствие для 1 млн человек.
Как передает Report, об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном на ее странице в X.
"За первые дни действия соглашения о прекращении огня БАПОР ввезло достаточно продовольствия, чтобы прокормить миллион человек - половину населения анклава. У нас есть запасы, а также средства и персонал, чтобы доставить их", - сообщается в публикации.
Также в БАПОР отметили, что агентство, опираясь на 75-летний опыт работы в секторе Газа, "располагает знаниями, сетью и планами для эффективного распределения помощи по всему региону". "Нам просто нужен зеленый свет от израильских властей", - подчеркнули в агентстве.
Последние новости
06:51
Трамп уверен, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сохранитсяДругие страны
06:09
БАПОР: В сектор Газа доставлено продовольствие для 1 млн человекДругие страны
05:45
В Удине усилят меры безопасности на матче Италия – Израиль в отборе ЧМ-2026Футбол
05:08
СМИ: При крушении самолета в Техасе погибли два человека - ОБНОВЛЕНОДругие страны
04:49
ВВС Израиля ударили по окрестностям ДамаскаДругие страны
04:16
Трамп пригрозил Путину последствиями, если конфликт с Украиной не будет урегулированДругие страны
03:56
НАТО начинает учения "Стойкий полдень" с участием 71 самолетаДругие страны
03:20
ЮНИСЕФ: При обстреле повстанцами суданского Эль-Фашера погибли 17 детейДругие страны
02:44